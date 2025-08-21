Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Ein neuer Trailer

„Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ zeigt sich in einem neuen Trailer. Der Trailer zeigt neben neuen Gameplay-Material die Features, die das Spiel zu bieten hat.

In dem Roguelite von Brownies Inc. und Publisher Bandai Namco begebt ihr euch auf eine Reise durch verschiedene Regionen und wählt vor jedem Durchlauf zwei Hüter, um dem Übel Magatsu entgegenzutreten und die Zukunft des Dorfes Shinju zu gestalten. Ihr könnt aus acht Hüterinnen wählen: Rekka, Shigin, Origami, Nishiki, Bampuku, Mutsumi, Akazu und Koro.

Jeder hat eigene Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Auf eurem Weg trefft ihr auf die Magaoris, und am Ende jeder Reise wartet eine mächtige Kreatur, die von Magatsu geschickt wurde. Nach jedem Gebiet erhaltet ihr Gunsten, die eure Fähigkeiten verbessern und miteinander kombiniert werden können. Zwischen den Durchläufen könnt ihr das Dorf Shinju erkunden, Waffen und Gunsten aufwerten und mehr über die Dorfbewohner erfahren.

Das Spiel erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch. Ab sofort gibt es eine kostenlose Demo, in der ihr die Charaktere Rekka, Shigin, Origami und Nishiki auswählen könnt.

[Deutsch] Towa and the Guardians of the Sacred Tree - Features Trailer

