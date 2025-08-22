Metal Gear Solid Δ: Snake Eater – Konami veröffentlicht den Launch-Trailer

In der nächsten Woche veröffentlicht Konami das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das ursprünglich im Jahre 2004 für die PlayStation 2 erschien. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung präsentiert das Unternehmen einen neuen Trailer.

„Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ ist ein Action-Stealth-Spiel, das die Geschichte von „Naked Snake“, auch bekannt als „Big Boss“, erzählt. Das Spiel spielt im Kalten Krieg und führt „Naked Snake“ tief in den Dschungel, um eine nukleare Bedrohung zu neutralisieren. Während seiner Mission wird er mit Verschwörungen, Verrat und der Herausforderung konfrontiert, seinen Mentor, „The Boss“, zu besiegen. Die Geschichte handelt von politischen Intrigen, zwischenmenschlichen Beziehungen und moralischen Dilemmas und dient als Ursprungsgeschichte für die gesamte Metal Gear-Serie.

„Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ erscheint am 28. August 2025 für PS5, PC und Xbox Series X/S. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten unter anderem einen 48-stündigen Vorabzugriff auf das Spiel.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - Launch Trailer | KONAMI

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Konami