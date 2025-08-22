Project Spectrum – Announcement Trailer

Mit einem dreiminütigen Trailer enthüllte Team Jade „Project Spectrum“. Der Titel wird auf der Unreal Engine 5 entwickelt und soll ein kostenloser, asymmetrischer PvPvE-Thriller-Taktik-Shooter für PC sein.

Als Spieler erkundet ihr ein von der Realität entstelltes Reich das als Ember bekannt ist. Ihr übernehmt die Rolle eines Operators, führt hochriskante Missionen in den Ember-Zonen an, rekrutiert und managet einen anpassbaren Trupp aus Elite-Agenten, die ihr letztlich selbst steuern werdet, um Informationen zu beschaffen, Bedrohungen zu neutralisieren und die Geheimnisse des Embers zu lüften.

Um zu bestehen, gilt es, die eigenen Agenten aufzubauen und anzupassen, koordinierte Teamsynergien zu nutzen und Umweltbewusstsein auszunutzen, sowie kreative und improvisierte Item-Craftings vorzunehmen – all das, während stets der Verstand im Blick behalten werden muss, eine wichtige Ressource, eine leicht schwindende Schlüsselressource. Währenddessen streifen Exekutoren durch die Welt – mächtige Wesen mit unvergleichlicher Agilität und Stärke, die von anderen Spielern befehligt werden.

„Wir freuen uns riesig, Project Spectrum endlich weltweit zu zeigen, nachdem wir zwei Jahre lang im Geheimen daran gearbeitet haben“, so Basil Wang, Game Director von Project Spectrum. „Mit diesem Spiel wollten wir etwas wirklich Einzigartiges erschaffen: Im Kern ein akribisch ausgearbeiteter Shooter im einzigartigen Stil – mit einer zugleich gefährlichen, aber fesselnden Welt, in der sich die Spieler auf ein unvorhersehbares Survival-Abenteuer begeben. Auf ihrer Erkundung begegnen sie unerwarteten Bedrohungen und werden vielleicht sogar selbst zur Gefahr. Unsere Reise hat gerade erst begonnen, und wir können es kaum erwarten, bald mehr zu teilen.“

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Project Spectrum | Official Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung