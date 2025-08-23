Edge of Memories – Trailer zeigt neues Gameplay

NACON und das französische Entwicklerstudio Midgar Studio haben im Rahmen der gamescom 2025 einen neuen Trailer zum kommenden J-RPG „Edge of Memories“ vorgestellt.

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit bekannten Genre-Größen wie Komponist Yasunori Mitsuda und Sängerin Emi Evans. Mitsuda, unter anderem durch „Chrono Trigger“ und „Xenoblade“ bekannt, steuert Teile des Soundtracks bei. Ergänzt wird er von Evans, deren Stimme viele durch den Soundtrack von „NieR: Automata“ kennen.

Inhaltlich führt euch „Edge of Memories“ auf den Kontinent Avaris, der von einem rätselhaften Leiden bedroht wird. Im Mittelpunkt steht die junge Heldin Eline, die zusammen mit ihren Gefährten Kanta und Ysoris versucht, das Schicksal ihrer Welt zu verändern. Das Kampfsystem setzt auf Echtzeit-Action und ermöglicht es euch, durch die Kombination leichter und schwerer Angriffe effektive Kombos auszuführen.

„Edge of Memories“ soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Edge of Memories | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung