Replaced erscheint im Frühjahr 2026, Entwickler-Update

Sad Cat Studios und Publisher Thunderful haben ein neues Veröffentlichungsfenster für ihr Sci-Fi-Action-Platformer-Projekt „Replaced“ bekanntgegeben. Das Spiel soll im Frühjahr 2026 für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines neuen Entwickler-Updates, das Einblicke in den Fortschritt und die Entwicklungsgeschichte des Spiels bietet. Das Video findet ihr unter diesen Zeilen. Erstmals angekündigt wurde das Spiel im Jahre 2021.

Game Director Yura Zhdanovich erklärte, dass sich die Veröffentlichung länger als ursprünglich geplant verzögert habe: „Wir wissen, wie sehr sich unsere Community auf „Replaced“ freut, und es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als wir erwartet hatten. Wir haben uns stets bemüht, das Beste für das Projekt zu tun, um euch ein wirklich besonderes Erlebnis bieten zu können. Die gute Nachricht ist, dass wir nun kurz vor Abschluss der Produktion stehen.“

Das Spiel versetzt euch in die Rolle der künstlichen Intelligenz „R.E.A.C.H.“, die unfreiwillig in einem menschlichen Körper gefangen ist. In und um Phoenix-City herrschen Gesetzlosigkeit, Korruption und Gier. Die Mächtigen betrachten Menschen und ihre Organe lediglich als Handelsware. Im Verlauf der Geschichte deckt ihr die Geheimnisse um R.E.A.C.H. auf, der nach und nach begreift, was es bedeutet, in einer zerbrochenen Welt Mensch zu sein.

„Replaced“ befindet sich derzeit für den PC und für die Xbox Series X|S in der Entwicklung.

Replaced: Official Development Update Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung