Bye Sweet Carole erscheint im Oktober, neuer Trailer

„Bye Sweet Caroline“ ist das aktuelle Projekt von Chris Darril, dem Schöpfer der „Remothered“-Reihe. Sein neustes Werk setzt diesmal auf eine Mischung aus düsterer Atmosphäre und märchenhafter Bildsprache, die klar von alten Animationsfilmen beeinflusst ist.

Im Mittelpunkt steht Lana Benton. Sie findet sich in einem verwunschenen Garten wieder, in dem unheimliche Gestalten ihr nachstellen. Auf der Suche nach Antworten entdeckt sie die Briefe einer Figur namens „French“. Diese führen sie zur Geschichte von Carole Simmons, einem Mädchen, das im 19. Jahrhundert aus dem Waisenhaus Bunny Hall geflohen sein soll. Heute ist der Ort von Kaninchen bevölkert, die ein Tor in eine andere Dimension öffnen können.

Neu bekanntgegeben wurde nun der Veröffentlichungstermin: „Bye Sweet Caroline“ erscheint am 9. Oktober. Zudem gibt es einen frischen Trailer, der weitere Eindrücke von Atmosphäre und Geschichte vermittelt. Das Spiel wird für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X und PC erhältlich sein.

Bye Sweet Carole - Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung