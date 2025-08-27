Entropy – Lovely Hellplace kündigt neues Rollenspiel mit Retro-Optik an

Mit „Dread Delusion“ veröffentlichte das Entwicklerstudio Lovely Hellplace ein Open-World-Dark-Fantasy-RPG, das durch seine Retro-Optik und die dichte Atmosphäre Aufmerksamkeit erlangte. An diesen Erfolg will das Team nun anknüpfen und kündigt gemeinsam mit Publisher DreadXP sein nächstes Projekt an, das den Namen „Entropy“ trägt.

In „Entropy“ erwartet euch eine retro-inspirierte Optik kombiniert mit rundenbasierten Kämpfen im Stil klassischer JRPGs. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Gruppe von bis zu sechs Söldnern, die versuchen, eine dämonische Invasion aufzuhalten. Anders als im Vorgängerspiel verzichtet Lovely Hellplace diesmal auf Echtzeit-Action und setzt auf taktische Gefechte, die strategische Planung in den Mittelpunkt rücken.

Die Geschichte führt euch in eine Welt, die langsam zugrunde geht. Es gab kein großes apokalyptisches Ereignis, sondern ein allmähliches Verlöschen von Leben und Fruchtbarkeit. Zwischen wenigen verbliebenen Siedlungen treiben Kreaturen ihr Unwesen, während die Menschen in ärmlichen und oft tyrannisch regierten Orten ums Überleben kämpfen.

„Entropy“ erscheint 2026 für PC auf Steam. Ein erster Trailer zeigt euch nicht nur die sterbende Welt des Spiels, sondern auch dessen markante Retro-Optik.

Entropy | Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung