Baby Steps – Die Veröffentlichung wurde leicht verschoben

Die Entwickler Gabe Cuzillo, Maxi Boch („Ape Out“) und Bennett Foddy („Getting Over It“) haben gemeinsam mit Publisher Devolver Digital bestätigt, dass sich die Veröffentlichung von „Baby Steps“ leicht verschiebt. Statt am ursprünglich geplanten 8. September erscheint der Titel nun am 23. September 2025 für PC und PlayStation 5.

In „Baby Steps“ begleitet ihr Nate, einen arbeitslosen Sohn ohne wirkliche Perspektive, der eines Tages in eine geheimnisvolle Welt gezogen wird. Dort entdeckt er eine überraschende Fähigkeit: Schritt für Schritt voranzukommen. Das physikbasierte Gameplay verlangt von euch, jede Bewegung einzeln zu steuern, während Nate eine unbekannte Umgebung erkundet und auf skurrile Begegnungen trifft.

Die Unternehmen veröffentlichten einen Trailer, der den Grund für die kurze Verschiebung erklärt. Demnach wurde der Termin angepasst, um nicht mit der Veröffentlichung von „Hollow Knight: Silksong“ zu kollidieren, das am 4. September erscheint.

Baby Steps | Now Releasing on September 23

Quelle: Pressemitteilung