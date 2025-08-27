skate. – Die Entwickler präsentieren San Vansterdam im neuen Video

Electronic Arts und Full Circle haben ein Update zur Entwicklung von „skate.“ veröffentlicht und geben euch einen Einblick in die kommende Skateboarding-Sandbox. Der kostenlose Vorabzugang startet am 16. September und ermöglicht es euch, die Welt von San Vansterdam schon vor dem offiziellen Release zu erkunden. Die Entwickler betonen, dass sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, möchten aber zeigen, was euch erwartet.

Im Video-Update wird die Welt von San Vansterdam vorgestellt. Das Flick-It-System wurde überarbeitet und bietet mehr Präzision beim Ausführen von Tricks, ergänzt durch neue Moves wie Powerslides und Wallies. Der Ratgeber Skatepedia unterstützt euch beim Erlernen von Tricks, erklärt verschiedene Fahrstile und erleichtert den Einstieg in die Welt von „skate.“. San Vansterdam umfasst vier verschiedene Stadtteile, die ihr frei erkunden könnt. Ihr könnt vertikal klettern, um neue Spots zu erreichen, Challenges absolvieren, an Sessions teilnehmen oder eigene Skate-Spots mit dem Schnellbau-Feature gestalten. Auch die Anpassungsmöglichkeiten der Skater werden erweitert, unter anderem mit Tattoos, die Aussehen und Verhalten verändern.

Details zur Early Access-Phase

Laut Full Circle dient der Vorabzugang nicht nur dazu, euch das Spiel frühzeitig zu zeigen. Die Entwickler erklären, dass „skate.“ eine ständig wachsende Sandbox sein soll, die im Laufe der Zeit erweitert wird. Die Zusammenarbeit mit der Community spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Entwickler gehen davon aus, dass die Vollversion etwa ein Jahr nach Beginn der Early-Access-Phase erscheinen könnte, wobei dies stark vom Feedback der Spieler abhängt. Die Vollversion soll auf der Early-Access-Version aufbauen und zusätzliche Challenges, Features, Live-Events sowie Verbesserungen am Gameplay enthalten.

Der aktuelle Stand der Early-Access-Version umfasst eine große, offene Stadtwelt, in der bis zu 150 Spieler pro Server unterwegs sein können. Ihr könnt mit Freunden Skate-Spots erkunden, Missionen und Challenges absolvieren und an saisonalen Events teilnehmen. Es gibt zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Decks, darunter auch Brand Collaborations mit echten Marken.

Der kostenlose Vorabzugang zu „skate.“ beginnt am 16. September. Ihr könnt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One sowie auf dem PC über Steam, Epic Games Store und die EA app teilnehmen. „skate.“ wird sowohl während des Early Access als auch danach kostenlos verfügbar sein.

