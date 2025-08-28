Roadwarden – Launch-Trailer der Switch-Version

Vor kurzem erschien das textbasierte RPG „Roadwarden“ für Nintendo Switch. Bereits 2022 veröffentlichten Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Moral Anxiety Studio das Spiel für PC. In dem Spiel erwartet euch eine Mischung aus isometrische Pixel-Art mit tiefgreifendem Storytelling sowie klassischen Rollenspielmechaniken wie Inventarrätseln, Dialogoptionen, Charakterentwicklung und Survival-Elementen.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines einsamen Abenteurers, der von einer Händlergilde beauftragt wird, eine gefährliche und geheimnisvolle Halbinsel zu erkunden. Ziel ist es nicht nur zu überleben, sondern auch, einen Unterschied zu machen: Reisende beschützen, gegen Kreaturen und Untote kämpfen, isolierte Gemeinschaften unterstützen und die Geheimnisse der Region aufdecken.

Die über 30-stündige Kampagne kombiniert tiefgreifende Dialoge, verzweigte Erzählstränge und moralische Dilemmata mit klassischen Survival-Mechaniken wie der Verwaltung von Gesundheit, Nahrung, Zeit und knappen Ressourcen.

„Roadwarden“ ist im Nintendo eShop für 10,99 Euro (UVP) erhältlich (siehe hier). Zum Launch gibt es einen Rabatt von 20%. Hier findet ihr den Titel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Roadwarden - Nintendo Switch Out Now

