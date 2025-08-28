Battlefield 6 – Features und Trailer der PC-Version

Electronic Arts und die Entwicklerstudios der Battlefield Studios haben jetzt die offizielle Liste der Funktionen der PC-Version von „Battlefield 6“ veröffentlicht. Passend gab es auch einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet.

Battlefield 6 – PC-Features

4K-Grafik und unbegrenzte Framerate 4K-Bilddarstellung mit unbegrenzter Framerate ermöglicht eines der flüssigsten und leistungsstärksten First-Person-Shooter-Erlebnisse auf dem Markt.

Über 600 Anpassungsoptionen auf PC Ein umfassendes Menü für Grafik- und Leistungseinstellungen. Enthält unter anderem: HDR HUD, HUD-Skalierung, HUD-Symbole und Fadenkreuz Kameraeinstellungen Controller, Controller-Belegungen, Eingabegeräte, Haptik Streamer-Modus und Inkognito-Modus

Ultrawide-Monitor Support Jeder feindliche Flankenangriff lässt sich mit vollständiger Übersicht über das Schlachtfeld abfangen – jetzt mit Unterstützung für Ultrawide-Monitore.

Javelin Anticheat Javelin wurde von einem Team erfahrener Technikern und Analyst:innen von Grund auf entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Cheating-Problemen in den einzelnen Spielen unter dem EA-Schirm sowie auf der Entwicklung spezifischer Features zur Lösung dieser Probleme. Javelin ist bereits Bestandteil anderer Battlefield-Titel und Battlefield Labs und wird zum Launch von Battlefield 6 ins Spielsystem eingebunden.

Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 und AMD FSR 4 Support

Diese Features stehen zusammen mit dem Portal-Modus zur Verfügung, einem Sandbox-System, in dem Ersteller und Spieler „BF6“ erweitern und Kontrolle über die Spielumgebung ausüben können – durch Verschieben, Skalieren und Duplizieren von Objekten.

Der vollständige Entwicklerblog zu den geplanten PC-Funktionen ist hier verfügbar: KLICK!

Der First-Person-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für PC (Steam, EGS und EA app), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK!

Battlefield 6 – Offizieller PC-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung