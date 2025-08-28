Battlefield 6 – Features und Trailer der PC-Version

Electronic Arts und die Entwicklerstudios der Battlefield Studios haben jetzt die offizielle Liste der Funktionen der PC-Version von „Battlefield 6“ veröffentlicht. Passend gab es auch einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet.
Battlefield 6 – PC-Features
- 4K-Grafik und unbegrenzte Framerate
- 4K-Bilddarstellung mit unbegrenzter Framerate ermöglicht eines der flüssigsten und leistungsstärksten First-Person-Shooter-Erlebnisse auf dem Markt.
- Über 600 Anpassungsoptionen auf PC
- Ein umfassendes Menü für Grafik- und Leistungseinstellungen.
- Enthält unter anderem:
- HDR
- HUD, HUD-Skalierung, HUD-Symbole und Fadenkreuz
- Kameraeinstellungen
- Controller, Controller-Belegungen, Eingabegeräte, Haptik
- Streamer-Modus und Inkognito-Modus
- Ultrawide-Monitor Support
- Jeder feindliche Flankenangriff lässt sich mit vollständiger Übersicht über das Schlachtfeld abfangen – jetzt mit Unterstützung für Ultrawide-Monitore.
- Javelin Anticheat
- Javelin wurde von einem Team erfahrener Technikern und Analyst:innen von Grund auf entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Cheating-Problemen in den einzelnen Spielen unter dem EA-Schirm sowie auf der Entwicklung spezifischer Features zur Lösung dieser Probleme. Javelin ist bereits Bestandteil anderer Battlefield-Titel und Battlefield Labs und wird zum Launch von Battlefield 6 ins Spielsystem eingebunden.
- Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 und AMD FSR 4 Support
Diese Features stehen zusammen mit dem Portal-Modus zur Verfügung, einem Sandbox-System, in dem Ersteller und Spieler „BF6“ erweitern und Kontrolle über die Spielumgebung ausüben können – durch Verschieben, Skalieren und Duplizieren von Objekten.
Der vollständige Entwicklerblog zu den geplanten PC-Funktionen ist hier verfügbar: KLICK!
Der First-Person-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für PC (Steam, EGS und EA app), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung