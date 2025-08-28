Davy x Jones – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Heute geht das First-Person-Action-Adventure „Davy x Jones“ in die Early Access Phase auf Steam. Dort ist es für 9,75 Euro (UVP) zu haben. Zum Release gibt es 34% Rabatt, womit der Titel aktuell 6,43 Euro kostet. Diese Early Access-Version enthält das Kern-Gameplay und die Kampfsysteme, mehrere der verfluchten Inseln von The Locker, legendäre Waffen und eine Vielzahl von Unterweltmonstern. Im Laufe der Early Access-Phase werden weitere Inhalte hinzugefügt, wobei der Preis entsprechend steigen soll, bis das Spiel Ende 2026 in der Vollversion 1.0 für PC und Konsolen erscheint.

In dem Spiel schlüpfen ihr in die Rolle des legendären Piraten – verraten, ausgeraubt und schließlich enthauptet. Jones erwacht in „The Locker“, einer Piratenhölle, die in Inseln zerbrochen ist, die auf einem endlosen Meer aus Wolken schwimmen. Aber der Tod ist nur der Anfang seiner Rachegeschichte. Steuert den kopflosen Körper des Kapitäns – Jones – und schließt eine ungewöhnliche Allianz mit seinem eigensinnigen Schädel – Davy –, während ihr eure Artefakte zurückerobert und euch eurem ewigen Erzfeind stellst: Blackbeard.

„Wir wollten den Spielern die Möglichkeit geben, frühzeitig an Bord von DAVY x JONES zu kommen – und sich das Spiel zu einem günstigen Preis zu sichern“, so Bartosz Kaproń, CEO und Creative Director bei PARASIGHT. „Jeder, der sich für den Early Access entscheidet, erhält das komplette Spiel zum Release. Aber es gibt bereits jede Menge hochwertige Inhalte, in die man eintauchen kann: die ersten Inseln dieses Abenteuers mit einem Kernkampfsystem und einer düster-bezaubernden Piratenunterwelt, die darauf wartet, erkundet zu werden. Wir sind ein kleines Team von etwa 20 Leuten, und jedes Feedback hilft uns, das Spiel zu verfeinern und zu erweitern. Gemeinsam mit unserer Community sind wir entschlossen, die finale Version zu einer Geschichte zu machen, die es wert ist, erzählt zu werden.“

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

DAVY x JONES | Early Access Launch Teaser (Out Now)

Quelle: Pressemitteilung