Ferocious – Gameplay-Trailer

Hiermit reichen wir einen Gameplay-Trailer von „Ferocious“ nach, der im Rahmen der gamescom 2025 gezeigt wurde. Bei dem Spiel handelt es sich um einen First-Person-Shooter, der noch diesen Winter für PC via Steam erscheinen und 24,99 Euro (UVP) soll.

Ferocious – Features

Survival Of The Fittest Wer überleben will, muss jede Waffe, die er in die Hände bekommt, benutzen. Pistolen, Schrotflinten, Gewehre, Messer und Speere machen nur einen kleinen Bruchteil eures Arensals aus. Es gilt: töten oder getötet werden. Also stellt sicher, dass ihr der letzte Überlebende seid!

Stellt euch Dinosauriern, dubiosen Organisationen und anderen Schrecken Schießt euch euren Weg durch eine Armee von Söldnern, die für Manifesto arbeiten, einer geheimen Organisation mit ebenso undurchsichtigen Motiven. Legt euch mit wilden, gefräßigen Dinosauriern an, die nur auf ihre Chance warten, dir die Kehle aufzureißen. Diese Insel lässt eure schlimmsten Albträume Wirklichkeit werden.

Bestreitet eure eigenen Kämpfe oder überlasst den Dinosauriern die Drecksarbeit Ihr könnt blutige Rache an den Schrecken der Insel üben. Oder ihr könnt Dinosaurier unter eure Kontrolle bringen – äh, darum bitten –, eure Gegner auszuschalten oder sogar für euch unerreichbare Türen zu öffnen!



Hier bieten tinyBuild und Entwicklerstudio OMYOG „Ferocious“ auf Steam an: KLICK! Dort gibt es derzeit auch eine Demo-Version zum herunterladen.

Ferocious - Gamescom 2025 Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung