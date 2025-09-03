Ale Abbey – Version 1.0 der Brauerei-Simulation erscheint noch im September

„Ale Abbey“, die mittelalterliche Brauerei-Simulation von Hammer & Ravens und Publisher Shiro Unlimited, verlässt am 17. September 2025 den Early Access und erscheint in Version 1.0 auf Steam.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Braumeisters, der den Alltag in einer Abtei organisiert und gleichzeitig die Kunst des Brauens perfektioniert. Eure Aufgabe besteht darin, den Betrieb aufrechtzuerhalten, Ressourcen zu verwalten und optimale Maische- sowie Fermentationsprozesse zu entwickeln.

Neben dem eigentlichen Brauen erweitert ihr stetig eure Abtei. Ihr errichtet unter anderem eine Bibliothek und ein Labor, in denen neue Rezepte und Bierkreationen entstehen, von kräftigen Stouts über erfrischende Lager bis hin zu aromatischen Portern. Ein weiterer Bestandteil des Spiels ist der Aufbau eines zuverlässigen Teams. Dazu rekrutiert ihr Mönche und schafft mit zusätzlichen Dormitorien ein funktionales Umfeld, das den reibungslosen Ablauf unterstützt.

Neue Inhalte mit Version 1.0

Mit dem vollständigen Release dürft ihr euch auf zahlreiche neue Inhalte freuen. Version 1.0 bringt zusätzliche Weltereignisse und Aufgaben ins Spiel. Außerdem öffnet ihr erstmals vier neue Märkte, darunter die prunkvolle Hauptstadt mit ihrem wohlhabenden Publikum. Im Wettbewerb um die besten Biere könnt ihr acht neue Biersorten meistern und in der Competition League um Preise und besondere Belohnungen antreten.

Neu hinzu kommt auch der Contemplarium-Raum, der es euren Mönchen ermöglicht, sich auszuruhen und neue Energie für das Brauen zu sammeln. Darüber hinaus erweitert ihr eure Abtei mit neuer Ausstattung wie Fresken oder Entfeuchtern für den Keller, die eurer Braukunst zusätzliche Nuancen verleihen.

Ale Abbey | 1.0 Release Date Announcement | TEASER

Quelle: Pressemitteilung