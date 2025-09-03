Commandos: Origins – Termin für Xbox One und PS4

Nachdem „Commandos: Origins“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschien, reichen Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studios diesen Monat noch die Version für Xbox One und PlayStation 4 nach. Die genaue Veröffentlichung findet am 17. September 2025 statt.

„Uns ist bewusst, dass viele Fans die Commandos-Reihe schon seit Jahrzehnten begleiten – und dass ein großer Teil von ihnen noch immer auf Xbox One und PlayStation 4 spielt“, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. „Indem wir Commandos: Origins auch auf die Last-Gen-Konsolen bringen, ehren wir dieses Erbe und geben allen die Chance, Teil der Mission zu sein.“

Die Version für die Last-Gen-Konsolen kostet 59,99 Euro (UVP). Die Xbox-One-Version unterstützt Xbox Smart Delivery. Zudem ist „Commandos: Origins2 ist im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.

Die Webseite des Echtzeit-Stealth-Taktikspiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Commandos: Origins | Release Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung