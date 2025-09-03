Der Origami-inspirierte 3D Action-Plattformer „Hirogami“ ist jetzt für PC und PlayStation 5 erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierten der in Japan ansässige Indie-Publisher Kakehashi Games und Bandai Namco Studios Singapore den Launch-Trailer.

In „Hirogami“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Hiro, einem tapferen Krieger, der seine zerbrechliche Welt gegen digitale Eindringlinge, die als „The Blight“ bekannt sind, verteidigt. Bewaffnet mit der uralten Kunst des Faltens, nutzt Hiro die Kraft der Origami-Tierformen, um sich durch die Jump’n’Run-Rätsel zu bewegen, Feinde zu besiegen und seine beschauliche Heimat, das Dorf Shishiki, zu retten.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Dort findet ihr auch eine Demo-Version.

Hirogami | Launch Trailer | Out Now on PC & PS5!

Quelle: Pressemitteilung