„Cronos: The New Dawn“ ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel, das heute für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheint. Zum Release präsentierten Bandai Namco Entertainment Europe und Entwicklerstudio Bloober Team einen neuen Trailer, der unter anderem neue Orte, Gegner und mehr zeigt.

Der Schauplatz in „Cronos: The New Dawn“ sind die düsteren Ruinen von New Dawn, einer abstrakten Interpretation des echten Nowa-Huta-Stadtteils in Krakau, Polen. Die Handlung des Spiels erstreckt sich über zwei verschiedene Zeitachsen: Zum einen spielt es in einer post-apokalyptischen Zukunft, zum anderen in der harten Realität der 1980er-Jahre. Das Spiel verbindet dystopische Science-Fiction mit einer retro-futuristischen Atmosphäre und soll so eine immersive Welt voller Spannung, Mysterien und psychologischer Tiefe erschaffen.

Spieler begeben sich in den Anzug der Reisenden – eine Agentin des rätselhaften Kollektivs, die in Zonen reist, die vom Wandel gezeichnet sind, einem verheerenden Ereignis, das die Menschheit für immer verändern sollte. Was bleibt, ist eine Welt gefangen zwischen Vergangenheit und Zukunft – düster, feindselig und im Zerfall. Das Überleben ist keineswegs gewiss.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

[Deutsch] Cronos: The New Dawn | Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung