Indiana Jones und der Große Kreis – Launch-Trailer von „Der Orden der Riesen“

Der Story-basierte DLC „Der Orden der Riesen“ ist für „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. In diesem DLC begebt ihr euch als Indiana Jones auf eine gefährliche Reise durch die belebte Stadt Rom, um den finsteren Geheimnissen des Nephilim-Ordens auf die Spur zu kommen und dabei gefährliche Kultisten, Rätsel und unzählige weitere Gefahren zu überwinden.

Der von MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelte DLC spielt während der Ereignisse des Hauptspiels. Ein junger Priester schickt Indy auf die Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult, den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdeckt ihr neue Schauplätze in der Stadt. Das Abenteuer wird begleitet von den Klängen eines neuen Soundtracks.

Spieler, die die Premium Edition, das Premium Upgrade, die Collector’s Edition oder das Sammler-Paket von „Indiana Jones und der große Kreis“ für eine der aktuell verfügbaren Plattformen gekauft haben, erhalten Zugang zu den neuen Inhalten. Für alle anderen Spieler ist der DLC auch separat erhältlich (Basisspiel erforderlich).

Die offizielle Webseite von „Indiana Jones and the Great Circle" gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Launch-Trailer – Indiana Jones und der Große Kreis™: Der Orden der Riesen

Quelle: Pressemitteilung