Forgive Me Father 2 – Release-Termin für Konsolen

Nachdem letztes Jahr die Vollversion des Lovecraftian-Shooters „Forgive Me Father 2“ für PC erschien, folgt diesen Monat die Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Fulqrum Publishing und Entwicklerstudio Byte Barrel bringen den Old-School-First-Person-Shooter am 23. September 2025 für die beiden Konsolen auf den Markt. Eine Nintendo Switch-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Reist erneut in eine heimtückische Welt, die von H.P. Lovecrafts Mythen inspiriert ist und in der der Wahnsinn an jeder Ecke lauert. Begebt euch auf einen Pfad der Erlösung, während ihr die Geschichte des Priesters aus dem ersten Teil fortsetzt.

Hier könnt ihr „Forgive Me Father 2“ auf Steam finden: KLICK!

Forgive Me Father 2 | Consoles Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung