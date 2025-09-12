Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake für PC und Konsolen angekündigt

Im Zuge der Nintendo Direct-Ausgabe kündigten Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio NINJA „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 an. Es handelt sich dabei um ein vollständiges Remake des japanischen Horror-Abenteuers „FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly“ aus dem Jahr 2003, welches für PlayStation 2 erschien.

Die Überarbeitete Version des Originalspiels bietet Verbesserungen im Bereich Grafik und Ton sowie in den ie zentralen Spielsystemen und der Steuerung. Die Camera Obscura als zentraler Mechanismus der Serie soll den Fans sowohl bei der Erkundung als auch in Kampfsituationen ein umfangreiches und fesselndes Spielerlebnis bieten. Geplant ist eine japanische Sprachausgabe mit deutschen, englischen, französischen, italienischen und spanischen Texten.

Dieser zweite Teil der Horror-Reihe folgt den Schwestern Mio und Mayu Amakura, die einen romantischen Bach besuchen, an dem sie in ihrer Kindheit gern spielten. Während Mio in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgt, wird ihre ältere Schwester Mayu von einem feuerroten Schmetterling angezogen, der sie in ein geheimnisvolles Dorf führt, das nicht zu existieren scheint.

In diesem Dorf, in dem ewige Nacht herrscht, werden die Zwillinge von rachsüchtigen Geistern gejagt, vor deren mysteriösem Ritual sie fliehen. Von ihrer Schwester getrennt, versucht Mio, Mayu zu finden und zu entkommen. Ihre einzige Waffe ist eine Camera Obscura, die das Unmögliche einfängt und versiegelt. Mio weiß nicht, dass ihre Handlungen ungewollt Vergangenes wiederholen und sie ins tiefste Innere des Dorfes führen. Dort erfährt sie die Wahrheit über das „verbotene Ritual, das niemals beobachtet werden darf“.

