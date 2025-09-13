Final Fantasy VII Remake Intergrade – Release-Termin für Xbox und Switch 2, Trailer und mehr

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ ist eine erweiterte Edition von „Final Fantasy VII Remake“ und ist bereits für PC und PlayStation-Konsolen erhältlich. Wie Square Enix jetzt verriet, erscheint das Ganze am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox für PC mit Xbox Play Anywhere-unterstützung.

Das Spiel kann ab sofort für Nintendo Switch 2 und für Xbox Series X/S sowie bei teilnehmenden Einzelhändlern vorbestellt werden. Vorbesteller können folgende Boni erhalten:

Das ursprüngliche „Final Fantasy VII“ Für begrenzte Zeit erhalten alle, die die Digital Edition von „FF VII Remake Intergrade“ auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S oder Xbox für PC vorbestellen, das ursprüngliche „FF VII“. Wer das Spiel für Xbox vorbestellt, kann das legendäre „FF VII“ sofort nach der Vorbestellung herunterladen und spielen, während es auf Nintendo Switch 2 ab dem 22. Januar 2026 zur Verfügung steht. Dieser zeitlich begrenzte Bonus ist bis zum 31. Januar 2026 erhältlich.

„Magic: The Gathering – Final Fantasy“ Play Booster, solange der Vorrat reicht Wer die physische Edition von „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ für Nintendo Switch 2 vorbestellt, erhält bei ausgewählten Händlern (Amazon, MediaMarkt und World of Games) einen „Magic: The Gathering – Final Fantasy“ Play Booster1. Jeder Play Booster enthält 15 zufällig ausgewählte Karten.



Zusätzlich zur Veröffentlichung von „Intergrade“ auf neuen Plattformen haben die Entwickler eine exklusive Game-Boost-Funktion hinzugefügt, die es Spielern auf Nintendo Switch 2 und Xbox leichter denn je machen wird, in das Abenteuer einzusteigen.

Die Game-Boost-Funktion bietet jederzeit unbegrenzte MP und TP, stets volle Limit- und ATB-Leisten während der Kämpfe, 9.999 Schaden, einfacheren Erwerb von Waffenfertigkeiten und vieles mehr, um den Einstieg zu erleichtern und Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf die Story und die Hybridkämpfe zu konzentrieren.

