Dragon Quest VII Reimagined – Release-Termin, Editionen und Trailer

Mit „Dragon Quest VII Reimagined“ wird nächstes Jahr ein Remake des RPG-Klassikers „Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past“ erscheinen. Wie Square Enix verkündete, erscheint das Remake am 05. Februar 2026 für PC (Steam und Microsoft Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Spieler können sich auf ein eigenständiges Einzelspieler-RPG-Abenteuer freuen, in dem es darum geht, die Welt zu retten. All das wird in einer neu gestalteten, handgefertigten Ästhetik präsentiert. Hier weitere Features:

Handgefertigte Ästhetik Die Charakterdesigns, die ursprünglich vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama entworfen wurden, wurden mit Hilfe von echten Puppen in einen charmanten 3D-Kunststil umgewandelt. Auch die Umgebungen und Dungeons werden mit einer einzigartigen, handgefertigten Ästhetik im Diorama-Stil zum Leben erweckt, die die geliebte Welt der „DRAGON QUEST“-Reihe unglaublich lebhaft aussehen lässt.

Verbesserte Geschichte Die Geschichte des Spiels bleibt zwar dem Original treu, wurde aber aufgebessert und neu interpretiert, um für ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu sorgen. Neben dem Hauptabenteuer können Spieler*innen optionale Nebenquests, Geschichten und Minispiele erleben.

Spannendes Kampfsystem Das rundenbasierte Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet, um dynamischere Kämpfe zu ermöglichen. Dazu gehören ein aktualisiertes Berufungssystem mit einer Nebenjob-Mechanik, die es Spieler*innen ermöglicht, zwei Berufungen gleichzeitig zu nutzen. Außerdem gibt es die Fähigkeit „Abreagieren“, die aktiviert werden kann, wenn ein Charakter aufgebracht ist, sowie eine neue Monstermeister(in)-Berufung, die den Berufungsbonus „Mächtiger Mitstreiter“ einführt, mit der mächtige Monster beschworen werden können, die sich vor keinem Gegner scheuen.

Unvergessliche Charaktere Spieler interagieren mit Charakteren wie Gismar, dem Prinzen von Estard, und Maribel, der Tochter eines Bürgermeisters, sowie vielen anderen Verbündeten und Feinden.

Ausgedehnte Erkundung Es lassen sich verschiedene Welten freischalten, die erweitert und erkundet werden können, indem Fragmente gesammelt und Tafeln vervollständigt werden. In den abwechslungsreichen Welten gilt es belebte Städte zu besuchen, herausfordernde Dungeons zu erobern, Quests zu erledigen und vieles mehr.

Quality-of-Life-Verbesserungen Für ein reibungsloses Spielerlebnis wurden zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen vorgenommen, unter anderem eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, die den Zugang zu Spielinformationen deutlich erleichtert.



Dragon Quest VII Reimagined – Editionen

Neben der Standard Edition gibt es eine Digital Deluxe Edition mit 48 Stunden Early-Access, einem einzigartigen Kostüm für den spielbaren Charakter Ruff und drei kostenpflichtigen DLC-Packs.

Collector’s Edition

Die physische Collector’s Edition des Spiels kann ab sofort exklusiv im Square Enix-Store vorbestellt werden (siehe hier). Die Collector’s Edition erscheint am selben Tag für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, und Xbox Series X/S und enthält Folgendes:

Dragon Quest VII Reimagined Standard Edition (Einzelhandelsversion)

Dragon Quest VII Reimagined Steelbook

Dragon Quest: Lächelndes Schleim-Plüschtier

Dragon Quest VII Reimagined: Figur „Schiff in einer Flasche“

Die herunterladbaren Inhaltspakete „Route der Ruchlosen“, „Lichtbringer-Look“ und „Proppenvoller Beute-Beutel“ sowie den Ruff-Kostüm-DLC

Pre-Order-Bonus

Wer eine beliebige Edition des Spiels vorzeitig erwirbt, erhält als Vorbestellerbonus ein einzigartiges „Dragon Quest VIII“-Kostüm für den Helden sowie drei Kompetenzsamen, mit denen sich Charaktere im Spiel verbessern lassen. Und zu guter Letzt erhalten Spieler, die das Game digital kaufen, einen Schleimschild, der für jede Plattform einzigartig ist.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

DRAGON QUEST VII Reimagined - Ankündigungstrailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung