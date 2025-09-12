Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Release-Termin

„Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“, das neuste Abenteuer der Monster Riders, wurde im Juli 2025 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X//S und PlayStation 5 angekündigt. Während der neusten Nintendo Direct-Ausgabe verkündete Capcom jetzt den offiziellen Release-Termin. So erscheint der Titel am 13. März 2026 für die genannten Plattformen.

In dem Spiel begebt ihr euch als Rider auf ein neues Abenteuer, in dem ihr Monsties aufzieht und eine Bindung zu ihnen aufbaut, während ihr eine Welt voller Gefahren, Geheimnisse und Wunder erkundet. Zwei Jahrhunderte nach einem Krieg, der zwei Königreiche entzweite, schlüpfen unerwartet zwei Rathalos aus einem einzigen Ei und lösen eine Geschichte über verbotene Länder und verdrehte Schicksale aus.

Die Webseite von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung