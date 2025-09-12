Resident Evil Requiem – Release auch für Nintendo Switch 2, neuer Trailer

Die Verantwortlichen von Capcom haben während der Nintendo Direct bekannt gegeben, dass das Horrorspiel „Resident Evil Requiem“ am 27. Februar 2026 auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Die Ankündigung wurde von einem neuen Story-Trailer begleitet, der tiefer in das verworrene Netz des Grauens eintaucht, das Grace Ashcroft bei ihren Ermittlungen im Wrenwood Hotel erwartet. Hinzu gibt es einen ersten Blick auf neue Antagonisten, Waffen und Schauplätze gewährt, denen die Spieler begegnen werden.

Die Story setzt etwa 30 Jahre nach dem Ausbruch in Raccoon City an und begleitet Grace bei einem neuen Fall, in dem die junge FBI-Analystin dem Schrecken um sie herum entkommen und sich den tragischen Erinnerungen an den Tod ihrer Mutter Alyssa Ashcroft stellen muss.

„Resident Evil Requiem“ erscheint am 27. Februar 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Resident Evil Requiem - Nintendo Switch 2 Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung