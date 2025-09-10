Garfield Kart 2 – All You Can Drift
Garfield Kart 2 – All You Can Drift – Launch-Trailer

Publisher Microids und Entwicklerstudio Eden Games veröffentlichten jetzt „Garfield Kart 2 – All You Can Drift“. Das Rennspiel ist auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. Natürlich darf zum Rennstart nicht der Launch-Trailer fehlen.

In dem Spiel fahrt ihr als Garfield oder einer seiner Freunde um den Sieg in individualisierbaren Karts (unterschiedliche Stoßstangen, Räder, Spoiler und Farben). Neben einem Einzelspielermodus bietet der Titel auch 4-Spieler-Splitscreen-Support sowie einen Online-Multiplayer-Modus, wo bis zu acht Spieler gegeneinander antreten können.

Garfield Kart 2 – All You Can Drift – Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung

