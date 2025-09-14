Katanaut – Trailer zum PC-Release, Konsolen-Version geplant

Hier mit reichen wir einen neuen Trailer von dem Action-Roguelite „Katanaut“ nach, der zum Release veröffentlicht wurde. Das Spiel ist für PC via Steam erschienen und ist für 17,49 Euro (UVP) erhältlich. Bis zum 24. September 2025 gibt es noch einen Launch-Rabatt, wodurch der Preis derzeit 13,99 Euro beträgt.

Des Weiteren gab Entwicklerstudio Voidmaw zusammen mit Publisher Acclaim, Inc bekannt, dass eine Konsolen-Version in Planung ist, die voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen soll. Genauere Angaben gab es dazu nicht.

„Katanaut“ ist von Action-Plattformern und Metroidvania-Spielen inspiriert. Der Titel spielt auf einer riesigen Raumstation, die im kosmischen Chaos versinkt. Die Lage auf der Station gerät immer weiter außer Kontrolle und ihre einst menschlichen Bewohner haben sich in grausige Kreaturen verwandelt. Als Spieler gilt es herauszufinden was dort genau vor sich geht. Um das zu schaffen, musst man aber erst mal die Soulslike-Kämpfe gegen die Kreaturen auf der Raumstation überleben.

Hier ist „Katanaut“ auf Steam zu finden: KLICK!

Katanaut – #PlayAcclaim | Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung