Dynasty Warriors: Origins – Release-Termin für Switch 2-Version

Im Januar 2025 erschien der 1 vs. 1000 Musou-Thriller „Dynasty Warriors: Origins“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vor kurzem gaben Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Omega Force bekannt, dass am 22. Januar 2026 nicht nur ein umfangreicher DLC für alle Plattformen erscheinen soll, sondern auch eine Version für Nintendo Switch 2.

Die Geschichte in „Dynasty Warriors: Origins“ führt die euch durch die dramatischsten Ereignisse der Drei Königreiche, von der „Rebellion der Gelben Turbane“ bis zur „Schlacht von Chibi“. Als namenloser Held müsst ihr Entscheidungen treffen, um den Frieden wiederherzustellen und das Schicksal des alten Chinas zu formen.

Der Protagonist zieht an der Seite der Helden der Drei Königreiche in die Schlacht, um Schwärme von Feinden mit Schwertern, Fäusten und verschiedenen anderen Waffen zu vernichten. Dabei reist ihr über eine riesige Weltkarte, nehmt an Missionen teil, schlagt Rebellionen nieder, rettet Regierungstruppen und besteht Scharmützel. Dabei trefft ihr auf berühmte Charaktere wie Cao Cao und Liu Bei, die je nach Interaktion zu Verbündeten oder Feinden werden können.

Die Webseite von dem Titel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

[DE] DYNASTY WARRIORS: ORIGINS - Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung