Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im September 2025 – Teil 2

In den kommenden Tagen und Wochen bietet der Xbox Game Pass wieder neue Inhalte für die PCs und Microsoft-Konsolen der Abonnenten. Mit dabei sind wie immer Spiele aus unterschiedlichen Genre und mehr. Hier die komplette Übersicht:

Die Black Ops 7 Beta läuft vom 2. bis 8. Oktober, wobei Vorbesteller und berechtigte Game Pass-Mitglieder am 2. Oktober Early Access erhalten.

Bald im Xbox Game Pass

Heute verfügbar – RoadCraft (Cloud, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

17. September – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole)

Jetzt im Game Pass Standard

17. September – For the King II (Konsole)

Jetzt im Game Pass Standard

17. September – Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S)

Jetzt im Game Pass Standard

17. September – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

18. September – Frostpunk 2 (Cloud, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate

18. September – Wobbly Life (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

19. September – Hades (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

22. September – Endless Legend 2 (Game Preview) (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. September – Sworn (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

25. September – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

25. September – Visions of Mana (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

30. September – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole, PC)

7. Oktober – Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 1. Oktober im Game Pass Core

Cities: Skylines – Remastered

Disney Dreamlight Valley

Warhammer 40.000: Darktide

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (30. September)

Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)

Ultimate Perks

Jetzt verfügbar – Rainbow Six Siege: Jäger Covert Set

In-Game Vorteile

24. September – Terminull Brigade: Rogueteers Re-Supply Pack (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

DLC / Game Updates

19. September – EA Sports FC 26: EA Play Early Access-Testversion

PC Game Pass- und Ultimate-Mitglieder

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

