Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im September 2025 – Teil 2

In den kommenden Tagen und Wochen bietet der Xbox Game Pass wieder neue Inhalte für die PCs und Microsoft-Konsolen der Abonnenten. Mit dabei sind wie immer Spiele aus unterschiedlichen Genre und mehr. Hier die komplette Übersicht:
- Die Black Ops 7 Beta läuft vom 2. bis 8. Oktober, wobei Vorbesteller und berechtigte Game Pass-Mitglieder am 2. Oktober Early Access erhalten.
Bald im Xbox Game Pass
- Heute verfügbar – RoadCraft (Cloud, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
- 17. September – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole)
Jetzt im Game Pass Standard
- 17. September – For the King II (Konsole)
Jetzt im Game Pass Standard
- 17. September – Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S)
Jetzt im Game Pass Standard
- 17. September – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 18. September – Frostpunk 2 (Cloud, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate
- 18. September – Wobbly Life (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 19. September – Hades (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 22. September – Endless Legend 2 (Game Preview) (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 23. September – Sworn (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 25. September – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 25. September – Visions of Mana (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 30. September – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole, PC)Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 7. Oktober – Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ab 1. Oktober im Game Pass Core
- Cities: Skylines – Remastered
- Disney Dreamlight Valley
- Warhammer 40.000: Darktide
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (30. September)
- Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
Ultimate Perks
- Jetzt verfügbar – Rainbow Six Siege: Jäger Covert Set
In-Game Vorteile
- 24. September – Terminull Brigade: Rogueteers Re-Supply Pack (PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
DLC / Game Updates
- 19. September – EA Sports FC 26: EA Play Early Access-Testversion
PC Game Pass- und Ultimate-Mitglieder
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung