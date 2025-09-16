The Lift – Storybasierte, übernatürliche Handwerker-Simulation angekündigt

Mit „The Lift“ möchten Indie-Publisher tunyBuild und Entwicklerstudio Fantastic Signals ein Neuinterpretation des Simulationsgenres auf den Markt bringen. Der Titel verbindet das Gameplay klassischer Renovierungsspiele mit Storytelling in einer hoch interaktiven Welt, inspiriert von retro-futuristischer sowjetischer Science-Fiction.

In dem First-Person-Spiel findet ihr euch im Institut wieder, die modernste Forschungseinrichtung der Menschheit – bis es nach einem katastrophalen Zwischenfall durch das interdimensionale Nichts trieb. Aus der Stasis erwacht, müsst ihr das Institut wiederherstellen und herausfinden, was schiefgelaufen ist.

Jede Etage stellt ein gewaltiges Renovierungsprojekt mit einzigartigen Herausforderungen dar. Arbeitet in eurem eigenen Tempo und nehmt von einfachen Möbelreparaturen bis hin zu komplexen elektrotechnischen Projekten in Angriff. Nutzt eine Vielzahl von verschiedenen Werkzeugen, fertigt benötigte Teile selbst an und verhelft dem Institut zu neuem Glanz.

Der Lift dient dabei als mobile Basis auf eurer Erkundungstour durch das Institut. Entdeckt verschiedene Biome, schaltet versteckte Bereiche frei, trefft Charaktere und erfüllt ihre Quests.

Haucht Dutzenden von komplexen Gerätschaften neues Leben ein: Von Verkaufsautomaten und Generatoren bis hin zu Satellitenschüsseln und Reaktoren. Baut Schaltkreise mit mehreren Komponenten, identifiziert Fehlerströme, verlegt Kabel, kümmert euch um die Stromversorgung und erzeugt Drehmoment, um jedes System zu reparieren.

„Ich bin begeistert, endlich zu enthüllen, woran wir in den letzten drei Jahren gearbeitet haben, und freue mich auf die Reaktionen der Fans und das Feedback aus dem ersten Steam-Playtest. Dieses Spiel vereint alles, was wir an detailreichem Worldbuilding, fesselnden Geschichten und spannenden, systemgesteuerten Spielmechaniken lieben“, so Ivan Slovtsov, Gründer und Game Director bei Fantastic Signals.

„The Lift implementiert eine Reihe ungewöhnlicher Elemente ins Genre, die frische Impulse setzen. So müssen Spielerinnen und Spieler unter anderem auf Konzepte der Elektrotechnik zurückgreifen, um komplexe, miteinander verbundene Maschinen zu reparieren und zu bedienen – und das alles, während sie eine geheimnisvolle Welt erkunden, die von den Werken der Strugazki-Brüder und der SCP Foundation inspiriert ist.“

„The Lift“ soll 2026 für PC erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine Konsolen-Version folgen. Genauere Angaben gab es noch nicht. Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

THE LIFT - Announcement Trailer | Supernatural Handyman Simulator

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung