Wreckreation – Release erfolgt im Oktober, neuer Trailer

Das britische Studio Three Fields Entertainment, gegründet von ehemaligen Criterion-Entwicklern und bekannt durch die „Burnout“-Reihe, veröffentlicht Ende Oktober gemeinsam mit THQ Nordic sein neues Arcade-Rennspiel „Wreckreation“ für PC und Konsolen.

Das Spiel verbindet klassische Arcade-Rennen mit einer offenen Spielwelt von rund 400 Quadratkilometern. Ihr könnt mit mehr als 50 Fahrzeugen Rennen fahren, Stunts ausführen oder die Umgebung erkunden. Crashs und spektakuläre Manöver sind ein fester Bestandteil des Gameplays.

Mit dem Bau-Feature gestaltet ihr eure eigene „MixWorld“. Sprünge, Loopings, Halfpipes oder Hindernisse lassen sich platzieren, ebenso Straßen an Land, auf dem Wasser oder in der Luft. Fahrzeuge können individuell angepasst werden, von Lackfarben über Felgen bis hin zu Motorgeräuschen und Glasfarben.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Tageszeit, Wetter und Verkehr jederzeit zu verändern. Ihr legt fest, ob ein Rennen zur nächsten Kreuzung, ein Stunt-Event oder eine andere Herausforderung stattfinden soll. Die musikalische Begleitung bietet 16 Radiosender mit Genres von Disco über Filmmusik bis hin zu Jazz.

„Wreckreation“erscheint am 28. Oktober 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Wreckreation | Release Date Announcement Trailer

Quelle: THQ Nordic