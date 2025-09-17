Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Zwei weitere Clans im Basisspiel, neuer Trailer

Paradox Interactive und White Wolf haben zusammen mit Entwickler The Chinese Room angekündigt, dass die Clans Lasombra und Toreador im Basisspiel von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ enthalten sein werden. Beide stehen euch ab Release zur Verfügung. Zudem wurden mit „Loose Cannon“ und „The Flower & the Flame“ zwei Story-Packs vorgestellt, die 2026 erscheinen sollen und Teil des Expansion Pass der Premium Edition sind.

In „Loose Cannon“ erlebt ihr die Perspektive des Brujah-Sheriffs Benny, während „The Flower & the Flame“ Toreador-Primogen Ysabella Moore in den Mittelpunkt stellt. Beide Erweiterungen erscheinen auch separat für je 14,99 Euro.

Marco Behrmann von White Wolf erklärte, dass Community-Feedback entscheidend dafür gewesen sei, die Clans Lasombra und Toreador ins Basisspiel aufzunehmen. Gleichzeitig lobte er The Chinese Room für die Umsetzung der Post-Launch-Inhalte.

Physische und digitale Editionen

Neben der Standardversion bringt Paradox zusammen mit PLAION eine Day One- und eine limitierte Premium-Edition in den Handel. Letztere enthält ein Steelbook, ein Tagebuch und Charakterkarten.

Digital gibt es eine Deluxe Edition mit dem kosmetischen Paket „Santa Monica Memories“ (auch separat für 11,99 Euro erhältlich) sowie eine Premium Edition, die zusätzlich den Expansion Pass umfasst. Der Expansion Pass wird zudem ab dem 21. Oktober 2025 separat für 34,99 Euro angeboten.

Kritik: Viel Zusatzinhalt vor Release angekündigt

Die Entscheidung, Lasombra und Toreador direkt ins Basisspiel aufzunehmen, dürfte von der Community positiv aufgenommen werden. Doch die Ankündigung zahlreicher Zusatzinhalte noch vor dem eigentlichen Release wirft Fragen auf.

Angesichts der langen und schwierigen Entwicklungsgeschichte von „Bloodlines 2“ wirkt die starke Fokussierung auf Monetarisierung wie ein riskantes Signal. Fans warten seit Jahren auf ein stabiles, fertiges Spiel und erhoffen sich in erster Linie ein überzeugendes Rollenspiel, das dem Kultstatus des Originals gerecht wird. Ob das mit dem aktuellen Editions- und DLC-Modell gelingt, bleibt abzuwarten.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint am 21. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

