Little Nightmares III – Kostenlose Demo ab sofort verfügbar

Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Supermassive Games haben eine spielbare Demo zu „Little Nightmares III“ veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr die Probeversion auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC ausprobieren.

In der Demo übernehmt ihr die Rollen von Low und Alone, die aus der verlassenen Wüstenstadt Nekropolis zu entkommen versuchen. Dort lauert ein monströses Baby, das die Kinder in jeder Ecke bedroht. Die Demo lässt sich sowohl allein mit einer KI-Begleitung als auch im Online-Koop für zwei Spieler auf derselben Plattform erleben. Fortschritte aus der Demo werden allerdings nicht in die Vollversion übertragen, wie Bandai Namco mitteilte.

Das Spiel erzählt von der Reise von Low und Alone, die nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo suchen. Gefangen in der Spirale, einer Ansammlung verstörender Orte, müssen die beiden Freunde zusammenarbeiten, um zu überleben und den in den Schatten lauernden Bedrohungen zu entkommen.

Der Release von „Little Nightmares III“ ist für den 10. Oktober 2025 geplant. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC sowie für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Einen Überblick über die verschiedenen Versionen erhaltet ihr hier bei uns.

[Deutsch] Little Nightmares III - The Necropolis | Demo Available Now

