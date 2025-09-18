Ale Abbey – Launch-Trailer

Die Brauerei-Simulation „Ale Abbey“ ist jetzt als Vollversion für PC auf Steam erschienen. In dem Spiel bieten Shiro Unlimited und Entwicklerstudio Hammer & Ravens die Möglichkeit ein florierendes mittelalterliches Kloster voller bierliebender Mönche zu errichten und zahlreiche köstliche Rezepte zu kreieren. Eure Aufgabe besteht darin, den Betrieb aufrechtzuerhalten, Ressourcen zu verwalten und optimale Maische- sowie Fermentationsprozesse zu entwickeln.

Mit dem Release von Version 1.0 dürft ihr euch auf zahlreiche neue Inhalte freuen. Die Vollversion bringt zusätzliche Weltereignisse und Aufgaben ins Spiel. Außerdem öffnet ihr erstmals vier neue Märkte, darunter die prunkvolle Hauptstadt mit ihrem wohlhabenden Publikum. Im Wettbewerb um die besten Biere könnt ihr acht neue Biersorten meistern und in der Competition League um Preise und besondere Belohnungen antreten.

Neu hinzu kommt auch der Contemplarium-Raum, der es euren Mönchen ermöglicht, sich auszuruhen und neue Energie für das Brauen zu sammeln. Darüber hinaus erweitert ihr eure Abtei mit neuer Ausstattung wie Fresken oder Entfeuchtern für den Keller, die eurer Braukunst zusätzliche Nuancen verleihen.

Quelle: Pressemitteilung