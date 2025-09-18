Publisher Iceberg Interactive und Entwicklerstudio Bad Viking haben jetzt „Strange Antiquities“ für PC (Steam und EGS) und Nintendo Switch veröffentlicht. Es eigenständige Fortsetzung von „Strange Horticulture“ und führt euch erneut in eine düstere, regenverhangene Stadt voller Rätsel.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines angehenden Thaumaturgen, der einen Laden für okkulte Artefakte betreibt. Eure Aufgabe ist es, mysteriöse Gegenstände zu untersuchen, deren Herkunft zu entschlüsseln und den skurrilen Bewohnern von Undermere mit magischer Expertise zu helfen. Dabei entdeckt ihr verborgene Wahrheiten und beeinflusst das Schicksal der Stadt.

Strange Antiquities - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung