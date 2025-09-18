MARVEL Cosmic Invasion – Trailer zeigt Black Panther und Cosmic Ghost Rider

Die Teams von Dotemu und Entwicklerstudio Tribute Games haben zwei weitere spielbare Charaktere für das Beat’em Up „MARVEL Cosmic Invasion“ enthüllt. So gesellen sich Cosmic Ghost Rider und Black Panther zu den spielbaren Charakteren Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Raccoon, Beta Ray Bill und Silver Surfer. Insgesamt soll es 15 spielbare Figuren geben.

, eine tödliche Reinkarnation des Punishers, der sich nach einem Pakt zur Rache für die Zerstörung der Erde durch Thanos verwandelt hat. Mit seinen vernichtenden Ketten, Geschossen und seinem spektakulären Höllenbike brettert Cosmic Ghost Rider durch die Weiten des Alls und macht dabei vor nichts Halt. Black Panther , der unerschütterliche Anführer von Wakanda, zieht mit seinem vibraniumverstärkten Anzug und mit Schalldolchen bewaffnet in den Kampf. Mit seinen beispiellosen Kampfsportfähigkeiten und seiner Kraft stürzt er sich auf jede Bedrohung und jeden Feind, der töricht genug ist, ihn herauszufordern. James Mathis III wird nach seiner Arbeit in „Marvel Rivals“ und der Animationsserie „Avengers Assemble“ erneut die Stimme von Black Panther übernehmen.

„MARVEL Cosmic Invasion“ soll noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Die offizelle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

