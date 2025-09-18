Ein neuer Trailer ist von „Absolum“ erschiene. Dieser konzentriert sich auf die vier spielbaren Charaktere: die wendige Schwertkämpferin Galandra, der panzerartige Zwerg Karl, die rätselhafte Schurkin Cider und der magiebegabte Brome.

Wer die individuellen Stärken dieser Charakter entdeckt, erhält einen umfassenden Eindruck vom Kampfsystem in dem Beat’em Up. Denn jede spielbare Figur bringt nicht nur ihr eigenes Fähigkeiten-Set mit, sondern auch persönliche Beweggründe – auf ihrer Reise durch ein geheimnisvolles Land voller Wunder und verborgener kosmischer Schrecken.

Dotemu, Guard Crush Games und Supamonks veröffentlichen „Absolum“ am 09. Oktober 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Titel soll eine moderne Neuinterpretation des Beat ‘em up sein, das den klassischen Prügler mit dichtem Storytelling und hohem Wiederspielwert vereint.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Absolum | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung