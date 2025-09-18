Frostpunk 2 – Launch-Trailer zum Release auf Konsolen

Die post-apokalyptischer Survival-, Aufbau- und Gesellschaftssimulation „Frostpunk 2“ ist ab sofort auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S (auch im Xbox Game Pass) erhältlich. Die PC-Version erschien bereits letztes Jahr (siehe hier).

In „Frostpunk 2“ übernehmt ihr erneut die Rolle eines Oberhaupts und führt eure Stadt durch die Katastrophen, die euch in der verschneiten Welt erwarten. Baut Stadtbezirke auf, kümmert euch um die Bedürfnisse und bedient die Interessen aller Fraktionen, die eure Metropole bevölkern. Im Verlauf werden die Bedürfnisse eure Stadt immer größer und die Macht der Fraktionen nimmt immer weiter zu.

Frostpunk 2 | Console Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung