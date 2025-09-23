Avatar: Frontiers of Pandora – Ubisoft kündigt die Erweiterung „From the Ashes“ an

Heute gab Ubisoft die Erweiterung „From the Ashes“ zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ bekannt. Ihr erkundet darin die Westliche Grenze, einschließlich Kinglor-Wald und eines neuen Gebiets, und erlebt eine neue Geschichte rund um Rache und Überleben. Entwickelt von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney, begleitet „From the Ashes“ den Na’vi-Krieger So’lek vom Trr’ong-Clan, dessen Familie von der RDA und dem Asche-Clan zerstreut wurde. Getrieben von Trauer und Rache kämpft er, um seine Liebsten zu retten.

Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment, erklärt: „Die Erweiterung bietet euch eine düstere, persönlichere Geschichte, verbessertes First- und Third-Person-Gameplay sowie neue Kampfmechaniken und eröffnet euch eine neue Perspektive auf das Westliche Grenzgebiet.“

Die Erweiterung ist als eigenständiger Kauf für 24,99 € oder als Teil der „From the Ashes“-Edition für 39,99 € erhältlich. Letztere enthält das Hauptspiel, die Erweiterung und den „Floating Mountains Bonus Content“, der drei Banshee-Farbmuster umfasst. Vorbesteller erhalten ebenfalls Zugriff auf den Bonusinhalt.

Das Basisspiel „Avatar: Frontiers of Pandora“ ist bereits verfügbar. Ein Update mit dem Third-Person-Modus und New Game+ erscheint am 5. Dezember. „From the Ashes“ selbst wird am 19. Dezember für Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie auf dem PC über Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam veröffentlicht. Die Veröffentlichung fällt mit dem Kinostart von „Avatar: Fire and Ash“ zusammen.

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: EXPANSION REVEAL TEASER

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung