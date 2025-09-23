Painkiller erscheint später, neuer Modus angekündigt

Saber Interactive, 3D Realms und Anshar Studios haben einen neuen Spielmodus für „Painkiller“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Roguelike-Modus namens „Rogue Angel“, der zum Launch des Spiels verfügbar sein wird, wie die Unternehmen bekannt gaben. Die Veröffentlichung verschiebt sich jedoch um wenige Tage. Ursprünglich sollte der Titel am 9. Oktober erscheinen. Der neue Release-Termin ist nun der 21. Oktober 2025. „Painkiller“ wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam verfügbar sein.

Der Modus ist unabhängig von der Hauptkampagne und führt euch in ein neues Reich des Fegefeuers. Dort bewegt ihr euch durch prozedural generierte Arenen, sammelt Tarotkarten, Waffen und weitere Gegenstände und stellt euch in schnellen Kämpfen mächtigen Bossen. Jede Runde verläuft dabei anders, was für Abwechslung sorgen soll. Einen ersten Eindruck vermittelt der aktuelle Trailer, der die rasante Action von „Rogue Angel“ zeigt.

„Painkiller“ erscheint sowohl in einer Standard- als auch in einer Deluxe Edition. Beide können digital vorbestellt werden, zusätzlich ist die Standard Edition auch physisch für PlayStation und Xbox erhältlich. Vorbesteller erhalten das „Iron Crusade“-Skinpaket, physische Vorbestellungen enthalten außerdem das „Burnished Pride“-Waffenpaket mit zusätzlichen goldenen Waffen-Skins. Die Deluxe Edition umfasst darüber hinaus einen Season Pass, der das „Night Watch“-DLC mit vier Charakter- und sechs Waffen-Skins zum Start sowie weitere kosmetische Inhalte nach Release enthält.

Painkiller - Rogue Angel Trailer

Quelle: Pressemitteilung