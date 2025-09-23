Forgive Me Father 2 – Launch-Trailer zum Release auf Xbox Series X/S und PS5

Der First-Person-Shooter „Forgive Me Father 2“ ist jetzt für die aktuellen Konsolen von Microsoft und Sony erschienen. Die Vollversion für PC erschien bereits letztes Jahr. Hier könnt das Spiel auf Steam finden: KLICK!

In dem FPS schicken euch Fulqrum Publishing und Entwicklerstudio Byte Barrel in eine heimtückische Welt, die von H.P. Lovecrafts Mythen inspiriert ist und in der der Wahnsinn an jeder Ecke lauert. Besiegt die Lovecraft’schen Albträume mit unterschiedlichen Waffen. Kämpft gegen Horden verschiedener Gegner.

Die Handlung setzt die Geschichte des Priesters vom ersten Teil fort, während er auf dem Weg zur Erlösung in seine dunkelsten Alpträume hinabsteigt. Der comicartige, handgezeichnete Grafikdesign des Vorgängers wurde auch in „Forgive Me Father 2“ verwendet.

Forgive Me Father 2 | Playstation 5 & Xbox Series Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung