LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Neues Video

Mit einem neuen „Behind the Scenes“-Video gewähren DC, Warner Bros. Games und Entwicklerstudio TT Games einen Blick in die Entstehung von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“. Das Spiel soll 2026 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Unter anderem gibt es Gameplay-Szenen aus dem Spiel, zusammen mit Kommentaren von James Gunn (Co-Chairman & Chief Executive Officer, DC Studios), Jim Lee (President, Publisher & Chief Creative Officer, DC), Jonathan Smith (Strategic Director & Head of Development Team, TT Games), Jesper C. Nielsen (Creative Lead, The LEGO Group) und anderen Mitgliedern des Entwicklerteams. Sie alle geben detaillierte Einblicke, wie die 86-jährige Geschichte von Batmans Filmen, TV-Serien, Comics und Spielen mit dem für TT Games typischen LEGO-Humor für das kommende interaktive Videospiel vereint wurde.

Die Webseite von „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ gibt es hier: KLICK!

LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Behind The Scenes Deutsch German (2025)

