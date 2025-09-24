Onimusha: Way of the Sword – Story-Trailer

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 präsentierte Capcom einen neuen Trailer von „Onimusha: Way of the Sword“. Dieser Story-Trailer enthüllt die übernatürlichen Ereignisse, die das düstere Fantasy-Abenteuer in Gang setzen. Der Sneak Peek stellt auch neue Charaktere vor, die eine Schlüsselrolle in der Handlung des Schwertkampf-Action-Spiels spielen.

Nach seiner Ankunft in Kyoto wird der Protagonist Musashi Miyamoto von dem dämonischen Genma überfallen. Am Rande des Todes erhält Musashi einen Oni-Handschuh, der ihm die Kraft verleiht, sich gegen diese Monster aus der Unterwelt zu behaupten. Als Krieger, der seinen Weg aus eigener Kraft gehen will, versucht er jedoch, seine Verbindung zu diesem mystischen Artefakt zu lösen.

Während seiner Reise begegnet Musashi Izumo no Okuni und Ono no Takamura, neuen Freunden, die ebenfalls auf realen Figuren aus der japanischen Geschichte basieren. Geleitet von der Stimme der mysteriösen Frau in seinem Oni-Handschuh, wird Musashi zu Takamura geführt, einem ehrwürdigen Schwertkämpfer, der ebenfalls einen Handschuh besitzt. Er begegnet auch Okuni, einer berühmten Darstellerin, die für ihren ikonischen Kabuki-Tanz bekannt ist und die Bühne verlassen hat, um einen Weg zu finden, die Genma zu besiegen.

Des Weiteren gibt es auch Ausschnitte aus dem Gameplay, in denen Musashi in den Straßen von Kyoto auf Feinde trifft, darunter Togemaru, ein schlangenartiger Genma mit Stacheln entlang seines Rückens, der sich mit großer Geschwindigkeit in den Kampf stürzt, um seine unglücklichen Opfer zu zerfleischen. Obwohl Musashi zögert, seinen Oni-Handschuh anzunehmen, muss er dessen Kraft nutzen, um solch furchterregende Feinde zu besiegen.

„Onimusha: Way of the Sword“ soll 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Onimusha: Way of the Sword - 4. Trailer: Musashi's Story

