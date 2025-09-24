Little Nightmares Enhanced Edition – Release-Termin und Trailer

2017 veröffentlichten Bandai Namco Entertainment und Tarsier Studios „Little Nightmares“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 (siehe hier). Kommenden Oktober kehrt das Horror-Adventure als Enhanced Edition zurück. Wie jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, erscheint diese verbesserte Fassung am 10. Oktober 2025 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Wer „Little Nightmares III“ digital vorbestellt, erhält sofortigen Zugriff auf „Little Nightmares Enhanced Edition“ für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

„Little Nightmares Enhanced Edition“ bietet höhere Auflösung, verbesserte Grafik mit volumetrischer Beleuchtung und mehr Partikeleffekten, Raytracing mit Echtzeitspiegelungen auf Oberflächen sowie ein verfeinertes Spielerlebnis mit 60 FPS. Außerdem wurden zusätzliche Spielhilfen eingefügt, die für einen reibungslosen Spielfortschritt sorgen.

[Deutsch] Little Nightmares Enhanced Edition - Back to The Maw

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung