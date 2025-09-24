Pragmata – Gameplay-Trailer zeigt den Schutzraum und mehr

Heute gab es auch einen neuen Trailer des Sci-Fi-Abenteuers „Pragmata“. Unter anderem gibt es einen weiteren Schauplatz sowie den Schutzraum zu sehen. In diesem Zufluchtsort können Spieler Waffen und Spezial-Knotenpunkte drucken (freischalten) und aufrüsten, darunter den bisher unbekannten Ladestrahler und Ablenkungs-Generator, die Hugh einzigartige Möglichkeiten bieten, um wütende Bots zu überwinden.

Der Trailer bietet auch einen ersten Blick auf einen neuen Hack-Knotenpunkt-Typen, den Multihack, mit dem Diana die Rüstung mehrerer Gegner mit einem einzigen Hack öffnen kann. Dieser Verbrauchsgegenstand ist ein wertvolles Hilfsmittel, das den Verlauf eines Kampfes schlagartig wenden kann. Der Schlüssel zum Sieg über mächtige Gegner liegt in der Kombination verschiedener Waffen und Hack-Knotenpunkten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben.

Außerhalb des Kampfes erkunden Hugh und Diana die Mondstation. Vom Schutzraum aus können sie mit der Straßenbahn zu allen zuvor freigeschalteten Notausgängen fahren. Diese Notausgänge dienen auch als wichtige Kontrollpunkte auf ihrer Reise zurück zur Erde.

Capcom plant „Pragmata“ 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt zu bringen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

PRAGMATA - Shelter Overview

