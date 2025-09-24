Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Erweiterter Release-Date-Trailer

Bereits vor über eine Woche gab Capcom bekannt, dass das RPG „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ am 13. März 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheint. Im Zuge des Tokyo Game Show 2025 Showcase wurde jetzt eine längere Version des Trailers gezeigt, der bei der Bekanntgabe des Release-Termins gezeigt wurde.

Die Geschichte von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ spielt in einer Welt, in der ein Umweltphänomen die Spannungen zwischen den Königreichen Azuria und Vermeil schürt. Als Ranger, die das mysteriöse Ei-Quarz untersuchen, das zusammen mit der Kristallisation aufgetaucht ist, begegnen die Spieler verschiedenen Monstern wie Chatacabra und Rey Dau, während sie daran arbeiten, gefährdete Monsterarten zu entdecken und zu schützen und dabei helfen, beschädigte Ökosysteme wiederherzustellen.

Auf dieser Reise können Spieler die weite Welt frei erkunden, indem sie auf den Rücken von Monstern klettern und auf ihnen fliegen. Diese Reitaktionen erstrecken sich auch auf den Kampf, mit Spezialangriffen, um zu Beginn von Kämpfen die Oberhand zu gewinnen.

Die Webseite von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Release Date Trailer | TGS 2025 Extended Cut

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung