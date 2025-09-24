Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Release, Gameplay und Editionen im Überblick

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben auf dem RGG Summit 2025 das neue „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“ vorgestellt. Das Paket erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC (Steam). Fans erhalten damit sowohl ein vollständiges Remake von „Yakuza 3“ als auch die brandneue Geschichte „Dark Ties“, die Antagonist Yoshitaka Mine in den Mittelpunkt stellt.

Yakuza Kiwami 3 – Remake mit neuen Features

Das Action-Adventure „Yakuza 3 erschien ursprünglich am 26. Februar 2009 in Japan. Mit „Yakuza Kiwami 3“ kehrt die Story nun in modernisierter Form zurück.

Die Geschichte von Kazuma Kiryu und seiner Adoptivtochter Haruka Sawamura kehrt in modernisierter Form zurück. Im Remake von „Yakuza 3“ kämpfen die beiden um das Morning Glory-Waisenhaus in Okinawa, das zwischen Regierung und Yakuza-Interessen steht.

Das Gameplay bietet überarbeitete Zwischensequenzen, zusätzliche Nebenaktivitäten und ein erweitertes Kampfsystem:

Drache von Dojima: Kiwami – ein kraftvoller Action-Stil mit den meisten Angriffstechniken der Seriengeschichte.

Ryukyu-Stil – neu, waffenbasiert und inspiriert von okinawanischer Kampfkunst, mit acht unterschiedlichen Waffentypen und vielseitigen Kombos.

Zusätzlich gibt es den Teamkampfmodus „Legendärer Bösewicht, Bad Boy Drache“, in dem ihr eure eigene Motorradgang aufbauen könnt.

Dark Ties – Yoshitaka Mines Geschichte

„Dark Ties“ ist ein eigenständiges Spiel und beleuchtet die Vergangenheit von Yoshitaka Mine. Zum ersten Mal schlüpfen Fans in die Rolle des Antagonisten und erleben ein neues Kampfsystem mit Fokus auf Boxtechniken.

Highlights sind:

Modus „Dunkles Erwachen“ – entfesselt Mines innere Dunkelheit mit gnadenlosen Kombos.

Hell’s Arena – ein Untergrund-Kampfclub mit speziellen Regeln und Survival-Herausforderungen.

Erkundung von Kamurocho aus der Perspektive von Mine.

Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Den offiziellen Ankündigungstrailer findet ihr hier:

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Vorbestellen & Editionen

„Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“ ist ab sofort vorbestellbar:

Standard Edition (digital & physisch)

Digital Deluxe Edition mit zusätzlichen Outfits, Charakteren, Anpassungspaketen und Musik.

Vorbesteller-Bonus: DLC „Ryukyu Mädelsgang – Ichiban Legendärer Kumpel“.

Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Jubiläum & weitere Releases

Zur Feier von 20 Jahren Yakuza erscheinen außerdem:

„Yakuza Kiwami“ und „Yakuza Kiwami 2“ am 13. November 2025 für Nintendo Switch 2.

Beide Titel folgen am 8. Dezember 2025 auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC mit erweiterter Sprachunterstützung.

Am selben Tag erscheint zudem „Yakuza 0 Director’s Cut“ für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

RGG DIRECT 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung