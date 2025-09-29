Outward 2 – Nine Dots veröffentlicht einen Trailer

Nine Dots Studio hat angekündigt, dass „Outward 2“ im Sommer 2026 erscheinen wird. Der Nachfolger des erfolgreichen Open-World-Rollenspiels führt die grundlegende Idee des ersten Teils fort, erweitert sie jedoch um neue Systeme und verbesserte Mechaniken.

In „Outward 2“ übernehmt ihr nicht die Rolle eines legendären Helden, sondern beginnt mit einfachen Hintergründen. Drei Start-Szenarien und elf auswählbare Herkunftsgeschichten bestimmen eure Ausgangssituation. Niederlagen bedeuten nicht das Ende, sondern setzen die Geschichte unter veränderten Bedingungen fort. Die Konsequenzen reichen von kleineren Rückschlägen bis zu schwerwiegenden Folgen, die euren weiteren Weg beeinflussen.

Die Welt von Aurai

Die Spielwelt Aurai verändert sich durch einen kompletten Jahreszeitenzyklus. Händler wechseln ihre Standorte, Flüsse frieren im Winter zu und verschiedene Regionen stellen euch durch Biome und klimatische Bedingungen vor wechselnde Herausforderungen.

Ein neu eingeführtes Übungssystem sorgt dafür, dass sich euer individueller Spielstil direkt auf die Entwicklung eurer Fähigkeiten auswirkt. Zusätzlich könnt ihr bei Trainern Techniken erlernen, um euch gezielt auf Kämpfe vorzubereiten. Auch das Magiesystem wurde überarbeitet: Zauber erfordern Rituale und Planung, anstatt sofort gewirkt zu werden. Das Kampfsystem selbst bietet neue Waffen, Kombinationsmöglichkeiten und flüssigere Animationen, die auf dem Feedback der Community zum Vorgänger basieren.

Ressourcenmanagement bleibt ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Der Rucksack bestimmt, welche Vorräte, Werkzeuge und Ausrüstung ihr mitführen könnt. Für längere Reisen steht ein Packtier zur Verfügung, dessen Schutz ebenfalls beachtet werden muss. Entscheidungen über das Mitführen von Gegenständen haben direkten Einfluss auf euren Fortschritt.

Wie bereits im Vorgänger könnt ihr die Welt im Online-Koop oder im lokalen Splitscreen gemeinsam erkunden. Kooperation eröffnet zusätzliche strategische Möglichkeiten, um die Gefahren von Aurai zu bewältigen.

Laut Guillaume Boucher-Vidal, CEO und Creative Director von Nine Dots Studio, soll „Outward 2“ die ursprüngliche Vision in größerem Maßstab umsetzen. Neben verbesserter Grafik und höherer Immersion sollen auch das Kampfsystem und die Charakteroptionen deutlich erweitert werden.

„Outward 2“ befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung.

OUTWARD 2 - Official Release Window Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung