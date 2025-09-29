Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Neuer Trailer

Im Zuge der PC Gaming Show Tokyo Direct präsentierten Deep Silver und KING Art Games einen In-Engine-Trailer von „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“. Das RTS soll klassische RTS-Kämpfe mit filmreifer Inszenierung bieten. Hinzu kommen die Rückkehr des Basenbaus in die Reihe, umfangreiche Kampfanimationen des Combat Directors und die vielfältigen Biome, die Spieler auf ihrem Kampf um die Rückeroberung von Kronus entdecken werden.

Die Space Marines kämpfen gegen brutale Ork-Horden, unterstützt vom Adeptus Mechanicus, die ebenso entschlossen sind, den Feind zu vernichten. Der Sieg ist zum Greifen nah, bis eine neue Bedrohung auftaucht: die Necrons. Da diese neue Fraktion das Schlachtfeld überrennt, müssen die Streitkräfte des Imperiums ihre Truppen neu aufstellen und verstärken, wenn sie eine Chance haben wollen.

Das Echtzeitstrategiespiel wird derzeit für PC entwickelt und lässt euch die Führung über vier Fraktionen übernehmen. Neben einer Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, gibt es auch einen Multiplayer sowie Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - "Back to War" In-Engine Trailer | PC Gaming Show Tokyo Direct

Quelle: Pressemitteilung