Threads of Time – Riyo Games zeigt neuen Trailer

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Riyo Games einen neuen Trailer zu „Threads of Time“ vorgestellt. Das Spiel versteht sich als moderne 2,5D-Hommage an klassische JRPGs und kombiniert zeitübergreifende Erzählung mit strategischem, rundenbasiertem Gameplay.

Zeitreise durch verschiedene Epochen

In „Threads of Time“ führt ihr eine Gruppe von Abenteurern durch verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte. Eure Reise führt euch von einer prähistorischen Stadt, in der Dinosaurier und Wikinger gemeinsam leben, bis hin zu einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft im Jahr 2400. Jede Epoche bringt eigene visuelle Stile, Gegner und spielerische Besonderheiten mit sich.

Strategisches Kampfsystem

Das rundenbasierte Kampfsystem setzt auf taktische Tiefe und ermöglicht es euch, Zeitmanipulationen zu nutzen, um Gegner auszutricksen oder mächtige Team-Kombos zu entfesseln. Stilvolle Angriffe lassen sich miteinander verketten, um den Spielfluss dynamisch zu gestalten.

Ihr stellt eure Gruppe aus Charakteren zusammen, die aus unterschiedlichen Zeitaltern stammen. Ziel ist es, den alten Orden der Time Knights wiederherzustellen und mit vereinten Kräften die Zeitlinie vor Chaos und Verderben zu bewahren.

„Threads of Time“ befindet sich derzeit für den PC und für die Xbox Series X/S in der Entwicklung

Threads of Time | TGS 2025 Trailer | Humble Games

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung