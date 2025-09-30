Minos – Trailer und Demo erschienen

Das Maze-Building-Roguelike „Minos“ befindet sich derzeit für PC in Entwicklung und soll 2026 erscheinen. Publisher Devolver Digital und das in Warschau ansässige Entwicklerstudio Artificer haben jetzt schon eine Demo-Version veröffentlicht, damit sich interessierte Spieler selbst ein Eindruck von dem Titel verschaffen können.

In „Minos“ werden Spieler zum Minotaurus und versuchen ihr Heiligtum gegen Horden blutrünstiger Abenteurer verteidigen. Es gilt Wände zu ziehen, Tore und Korridore zu platzieren, um das Labyrinth nach eigenem Belieben zu formen. Um es mit den Horden von Gegner aufnehmen zu können, stehen unterschiedliche Fallen, Werkzeuge und andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel rotierende Gänge und sich verschiebenden Toren, um die Gegner zu trennen, zur Verfügung.

Jeder Durchlauf bringt neue Feinde, Fallen und Wege. Keine zwei Nächte sollen gleich sein. Im Verlauf des Spiels wird auch mehr über diesen nicht ganz so mythischen Minotaurus und den Mann, zu dem er wurde, preisgegeben.

Hier findet ihr „Minos" und die Demo auf Steam:

MINOS | Build the Labyrinth. Become the Beast | Announcement Trailer | Demo Out Now!

